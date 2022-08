Pelosi besøkte Taiwans parlament: – Vi kommer i fred

Den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi besøkte onsdag nasjonalforsamlingen i Taiwan. – Vi kommer i vennskapelighet, vi kommer i fred, sa Pelosi da hun møtte Tsai Chi-chang, som er visetalsmann i parlamentet.

Pelosi roste landet og sa at Taiwan er «et av de frieste samfunnene i verden».

Hun sa også at hun ønsker utvidet parlamentarisk samarbeid med Taiwan, og hun argumenterte for et utvidet industrisamarbeid innen produksjon av mikrochips.

Kina ser på besøket som en stor provokasjon. Pelosi ble møtt både av protester og støttedemonstrasjoner da hun landet på øya.

Senere i dag skal hun etter planen møte president Tsai Ing-wen, før hun reiser videre til Sør-Korea og Japan.