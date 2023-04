Pekte på bilist med gevær

På Askøy i Vestland slo en bilist alarm etter at han opplevde at en mann pekte på ham med hagle da han kjørte forbi. Politiet opplyser at de har fått kontakt med den mistenkte og har funnet et våpen.

Politiet presiserer at det ikke var en direkte trusselsituasjon og at ingen ble skadd.