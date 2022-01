Påtalemyndigheten godtar Drevdal-dommen

Påtalemyndigheten godtar dommen mot Gaute Drevdal, skriver statsadvokat Trude Antonsen i en SMS til NRK.

– Påtalemyndigheten tar lagmannsrettens dom til etterretning. Anke til Høyesterett kan ikke grunnes på feil ved bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Dommen godtas derfor fra vår side, skriver Antonsen.

Kulturprofilen Gaute Drevdal ble dømt til ett års fengsel for voldtekt i Borgarting lagmannsrett. Dette var en kraftig reduksjon av straffen i tingretten, der Drevdal fikk 12 års fengsel. Lagmannsretten frifant Drevdal for åtte av ni tilfeller av voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig.

Samtidig kom lagmannsretten til at Drevdal må betale erstatning til fem av kvinnene. Dette fordi beviskravet for å betale erstatning er lavere enn for domfellelse.

Drevdal har anket erstatningskravet til Høyesterett.

– Når dommen er rettskraftig vil domfelte bli innkalt til soning av det forholdet han er domfelt for, skriver Antonsen i SMS-en.