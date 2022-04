Påstander om kjemisk angrep i Mariupol

Ukrainske myndigheter hevder at en russisk drone slapp giftig materiale over den beleirede byen Mariupol mandag kveld.

Den ukrainske parlamentarikeren Ivanna Klympusj, som leder nasjonalforsamlingens komité for integrasjon i EU, skriver på twitter at et angrep, trolig med kjemiske våpen, fant sted rundt klokka 22 lokal tid.



Også Azov-regimentet i den ukrainske nasjonalgarden hevder at Russland har brukt kjemiske våpen. I tillegg til pustevansker har folk med problemer med å bevege seg, skriver militsen på Telegram.

Azov-regimentet var en ultranasjonalistisk milits som nå er en integrert del av den ukrainske nasjonalgarden og har Mariupol som base.

Ifølge Storbritannias utenriksminister Liz Truss samarbeider britiske myndigheter med partnere for å bekreftet opplysningene.

– Enhver bruk av kjemiske våpen vil være en grusom eskalering av konflikten og Storbritannia vil holde Putin og hans regime ansvarlig, tvitrer Truss. Det melder NTB/DPA.

I sin tale natt til tirsdag sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj at dette må tas på alvor.

Rådgiveren for borgermesteren i Mariupol, Petro Andryushchenko, postet på Telegram rett før Zelenskyjs tale at opplysningene om et kjemisk angrep ikke er bekreftet, skriver CNN.