Passasjerfartøy har grunnstøtt i Oslofjorden

Hovedredningssentralen Sør-Norge melder at fartøyet Børøysund har grunnstøtt sør for Lindøya i Indre Oslofjord. Ifølge HRS har fartøyet slagside. Det skal være 44 personer ombord.

Redningsskøyter, ressurser fra nødetater og redningshelikopter er sendt til stedet.

Det klargjøres for evakuering. Det er ingen informasjon om personskader, ifølge HRS.

– For 18 minutter siden kom det inn mayday fra et passasjerfartøy like sør for Lindøya. De melder at de har grunnstøtt og har en slagside på cirka 25 grader. Nå er brannbåt, politbåt og redningsskøyte der og vil starte evakuering, sier redningsleder Oddgeir Andersen i HRS.

– Totalt er det 44 personer om bord med passasjerer og mannskap. Det blir opprettet mottak på land, forteller han.

Laila Andresen, styreleder i Norsk Veteranskibsklubb, som eier fartøyet, sier til NTB at hun har fått melding om at alt er vel med passasjerene.