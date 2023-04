Pasient skal ha blitt utsatt for seksuelt overgrep under utflukt med sykehuset

En pasient skal ha vært utsatt for et seksuelt overgrep under en utflukt i regi av et psykiatrisk sykehus i Vestland. Sykehuset tar selvkritikk.

Politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt bekrefter overfor Bergens Tidende at det er en seksuell handling som er anmeldt. Begge de involverte er pasienter ved sykehuset og har henholdsvis status som siktet og anmeldt. Hendelsen skal ha skjedd under en utflukt i fjor høst.

Fylkeslegen har anbefalt etterforskning av selve sykehuset. Ifølge avisa mener fylkeslegen at overgrepet skal ha skjedd i kjølvannet av flere kritikkverdige forhold. De ansette skal ikke ha kjent retningslinjene for utflukter, retningslinjene i seg selv var mangelfulle, og det er usikkert om de ble fulgt. (NTB)