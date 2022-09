Partene i lærerstreiken møtes hos riksmekleren

Etter at kunnskapsminister Tonje Brenna innkalte partene i lærerstreiken til et møte fredag, har riksmekler Mats Wilhelm Ruland bedt om et nytt møte med KS og Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget, lørdag klokken 10.00.

Partene har sagt ja til å stille.