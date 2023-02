Parat: Streik i Norsk Luftambulanse fra søndag

Meklingsdelegasjonene til Parat og NHO Luftfart ble i natt enige om å sende forhandlingsforslaget på uravstemning. Et flertall av medlemmene, blant redningsmenn i Norsk Luftambulanse helikopter, har sagt nei til det fremlagte forslaget, heter det i en pressemelding.

– Svaret redningsmenn i Norsk Luftambulanse har gitt til egen ledelse er tydelig: Tilbudet fra arbeidsgiver er for dårlig, og de må komme tilbake med et bedre forslag til løsning. Kommer arbeidsgiver tilbake med et bedre tilbud kan streik unngås, sier forhandlingsleder Lars Petter Larsen.