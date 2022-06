Paranøtter fra Bolivia trekkes tilbake

Foodtrade AS kaller tilbake paranøtter i poser på 1 kilo av merket «Nøtteblanderen Paranøtter», opplyser Mattilsynet.

Rundt 300 slike poser med nøtter er solgt i Nøtteblanderens butikker i Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund og Kristiansand i perioden april til juni 2022.

Samtidig kalles paranøtter solgt i løsvekt fra Sunrise hos frukt- og grøntbutikker over hele landet også tilbake. Det er solgt til sammen 21 kartonger med paranøtter i løsvekt. Produktene er solgt i butikkene til Nøtteblanderen.

Ifølge Mattilsynet inneholder paranøttene aflatoksin over tillatt grenseverdi. Aflatoksin er helsefarlig og et kreftfremkallende giftstoff fra muggsopp. Stoffet kan etter høyt inntak over en lengre periode skade arvestoffet.

Nøtteblanderen ber kunder som har kjøpt dette produktet, om å levere det tilbake til butikken der det ble kjøpt, eller å kaste det i restavfallet.

(NTB)