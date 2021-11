Papegøye stanset togene på Oslo S

Det er store togforsinkelser på Oslo S etter at et dyr forvilla seg inn på toglinja ved Brynsbakken.

VG skriver at det skal være snakk om en papegøye i et elektrisk anlegg.

Det gjorde at togene sto stille på Oslo S en kort periode. Du må fortsatt regne med forsinkelser utover kvelden, skriver Bane Nor på sine hjemmesider.

– Alle tog som går forbi Brynsbakken står stille. Det påvirker tog i begge retninger fra Oslo S. Vi er på stedet for å fikse dette, sa pressevakt i Bane Nor, Stine Strachen til NRK kort tid etter at feilen oppstod.

De berørte linjene er SJ fra Oslo S- Trondheim, L12, L13, L14, R10,R11, F1, F1x og F2.

– Dette skyldes at det er dyr i sporet. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Vy på sine nettsider.