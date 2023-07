Panteselskapet Tomra utsatt for omfattende dataangrep

Tomra har vært utsatt for et omfattende nettangrep som påvirker noen av selskapets datasystemer, skriver de i en børsmelding.

– Myndigheter er informert, og alle tilgjengelige interne og eksterne ressurser er mobilisert for å begrense og nøytralisere hendelsen, skriver de i børsmeldingen.

Til NRK sier Tomra at de har mobilisert kriseteamet sitt, og iverksatt nødplaner for å håndtere hendelsen.

– Angrepet ble oppdaget søndag morgen. Vi jobber for fullt for å få situasjonen under kontroll. Vi har stengt ned en del systemer, og kan måtte stenge flere, for å begrense hvordan dette påvirker oss og våre kunder, sier talsperson fra Tomra, Daniel Sundahl.

Han sier at de nå analyserer hvilke systemer og kunder som rammes av angrepet. Selskapet leverer blant annet panteautomater og sorteringsmaskiner for gjennvinning og mat.

– Vi vet foreløpig ikke hvem som står bak, sier Sundahl.

De har varslet Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som er koblet på saken.