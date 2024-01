Palestina-leiren ved Stortinget fjernet – fire frakta bort av politiet

Siden klokken 8 torsdag morgen har politiet vært på Eidsvoll plass, foran Stortinget, for å fjerne demonstrantene.

Ifølge operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo-poltiet nektet fire personer å følge politiets pålegg om å fjerne seg.

– De fire ble kjørt vekk fra stedet av politiet. De er ikke pågrepet, og det tas nå en vurdering på om de skal anmeldes for forholdet.

Iversen legger til at demonstrantene er bortvist fra Eidsvoll plass i 48 timer.

Også teltet, bannere og plakater skal nå være fjernet.

Teltleiren ble satt opp på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i november.

I et brev til aktivistene ba Stortingets administrasjon om at aktivistene fjerner seg innen 2. januar, og at politiet ville gripe inn hvis ikke de fulgte anmodningen.

Partiet Rødt har kritisert at Stortinget griper inn mot markeringen.