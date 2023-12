Palestina-aktivister sperret tilgang til storflyplasser i USA

Flere titalls propalestinske aktivister er pågrepet i USA etter at de sperret veitrafikken til to av landets største flyplasser i Los Angeles og New York.

36 personer ble pågrepet ved den internasjonale lufthavnen i Los Angeles, der demonstranter begynte å oppføre seg ufint.

– Demonstranter kastet en politibetjent i bakken og brukte bygningsmateriale, veiskilt, greiner fra trær og sementblokker for å sperre en vei som fører fram til flyplassen, «mens de gikk til angrep på uskyldige forbipasserende i bilene sine», står det i en uttalelse fra politiet natt til torsdag norsk tid.

Flyplasspolitiet i Los Angeles sier at veien ble gjenåpnet innen 45 minutter og at ingen flyginger ble berørt.

I New York ble 26 personer pågrepet der palestinaaktivister gjennomførte en lignende demonstrasjon ved John F. Kennedy-flyplassen. Der ble veien ryddet og gjenåpnet etter rundt 20 minutter.

(NTB)