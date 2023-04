Påkjørt barn blir flydd til St. Olavs Hospital

Barnet som ble skadet i en påkjørsel på Atlanterhavsveien i Hustadvika kommune blir flydd til St. Olavs Hospital. Det melder politiet i Møre og Romsdal.

– Barnet har vært våken og oppegående, opplyser Tor André Gram Franck i politiet til NRK.

Barnet skal ha slått hodet under påkjørselen. Det ble først meldt at barnet kun hadde skader i armen. Det ble også meldt at ulykken hadde skjedd i Averøy, men det er på Hustadvika-siden av Atlanterhavsveien.