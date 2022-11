Pakistan skal få økonomisk hjelp fra nytt klimafond

Pakistan og Bangladesh er blant landene som først vil få økonomisk støtte fra det nystartede Global Shield-initiativet. Det opplyser tyske myndigheter, melder Reuters.

Global Shield-initiativet skal gi penger til 58 av verdens fattige land som opplever klimakatastrofer.

Tyskland har lovet 170 millioner euro – rundt 1,75 milliard kroner – til initiativet. Canada, Irland og Danmark har lovet ytterligere 40 millioner kroner. President Joe Biden sa i en tale fredag at USA vil støtte initiativet.

Pakistan ble i august og september rammet av en flom som satte en tredel av landet under vann.

Spørsmålet om hvordan fattige land kan få erstatning for det som kalles «tap og skade» er et av de store temaene på årets klimatoppmøte.

Pengene fra Global Shield-initiativet vil utgjøre en liten av behovet for støtte for «tap og skade». Anslagene for «tap og skade» sier at det vil trengs minst 10.000 milliarder kroner innen 2050.