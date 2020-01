Pågrepet etter skyting på Bjølsen

En ung mann ble sent fredag kveld pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting på Bjølsen i Oslo, sier politiet til Aftenposten. En mann ble skutt i armen etter at to gjenger skal ha kranglet. Mannen er ikke livstruende skadet.