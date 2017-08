Øyenvitne hørte smell

Et øyenvitne sier til VG at han hørte et smell, og at han tidligere i kveld hørte flydur i området der et småfly styrtet tirsdag kveld. Flyet har trolig styrtet i en fjellvegg i fjellet Dyttholknatten i Sør-Aurdal. Redningsmannskaper er på vei.