Oversvømmelse i Luster

Brannvesenet jobber med å hente ut flere beboere i Skjolden i Hordaland fordi Fortundalselva har gått over sine bredder og omringer et hus. Politiet fikk melding om at beboerne ikke kom seg ut klokka 3.40. Flomfaren er på oransje nivå på Vestlandet.