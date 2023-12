Overfører ikkje asylbarn til barnevernet i 2024

SV fekk ikkje gjennomslag for å overføre ansvaret for dei eldste asylbarna frå Utlendingsdirektoratet til barnevernet neste år. Det går fram av statsbudsjettforliket med regjeringa for 2024.

SV hadde sett av 111 millionar kronar i sitt alternative statsbudsjett til endringa, med verknad frå desember 2024.

Målet er å få meir barnefagleg kompetanse og tettare oppfølging rundt dei eldste asylbarna og tettare oppfølging.

– Vi er sjølvsagt skuffa over at ein ikkje får til meir på asylfeltet, seier Birgit Oline Kjerstad, asylpolitisk talsperson for SV.

Ho seier dei jobbar vidare med lovforslaget dei leverte i november om å gi ansvaret for einslege mindreårige asylsøkarar over 15 år til barnevernet.