Over 400 arrestert i Frankrike etter ny natt med opptøyer

Minst 421 mennesker er natt til fredag arrestert i flere franske byer etter en tredje natt med voldelige demonstrasjoner mot politivold. Tallet oppgis av innenriksminister Gérald Darmanin, skriver avisa Le Monde.

Over 40.000 politifolk er utkommandert, men det hindret ikke at det var nye voldshandlinger i flere byer i natt.

Ved tretida var det meldt om hærverk, steinkasting, plyndring og ildspåsettelse mot butikker og offentlige kontorer.

En politistasjon i byen Pau i Pyreneene ble angrepet med en brannbombe. I Marseille ble et bibliotek vandalisert da politiet brukte tåregass for å spre en gruppe på over 100 mennesker som forsøkte å bygge barrikader i byen.

I Roubaix ble en bygning satt i brann og helt ødelagt. I Nanterre der uroen begynte, ble det igjen skutt med fyrverkeri mot politiet. En bank og flere biler ble påtent.

I tre byer var det innført portforbud og forbud mot folkeansamlinger. Politiet overvåket gatene med helikoptre og droner.

Ifølge innenriksministerens kontor er det ikke meldt om direkte eller voldelige angrep mot politiet i natt.