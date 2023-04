Over 20.000 meldinger om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i norske skoler i fjor

I løpet av fjoråret ble det rapportert inn 20.914 hendelser om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i skolene i Norges tjue største kommuner.

Det melder Utdanningsnytt, som har fått innsyn i avviksmeldingene de siste tre årene hos de 20 største kommunene i Norge.

Kommunenes rapporter er samtidig ulike. Hos noen ble kun avviksmeldingen registrert, hos andre ligger det beskrivelser av hva som har skjedd. I Bergen ble det blant annet rapportert om 1.596 slag og/eller spark i fjor og 52 tilfeller der ansatte er blitt/eller forsøkt skallet ned i samme periode.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier at det er tydelig at det forebyggende arbeidet må forbedres, samt rutinene for å ivareta ansatte når uakseptable situasjoner oppstår i norske skoler.

(NTB)