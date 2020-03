Over 2.000 har blitt testa i Noreg

Meir enn 2.000 personar har blitt testa for koronaviruset i Noreg, opplyser Folkehelseinstituttet. 147 personar har blitt påvist koronaviruset. FHI opplyser til VG at dei åtvarar om å teste uhemma, då Noreg kan gå tomme for testar.