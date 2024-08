Over 15.000 studentar i bustadkø

Tal frå Samskipnadsrådet viser at 17.389 studentar har signert leigekontrakt med studentskipnadane i perioden 1. mai til 1. august. Det er ni fleire enn rekorden frå i fjor.

Men det er framleis mange studentar som står i kø for å få studentbustad. 1. august var det 15.675 studentar som står på venteliste. Men dei siste åra har vist at to tredelar av dei som står i kø i starten av august, har funne seg stad å bu ved utgangen av månaden.

Det er flest studentar som ventar på bustad i Oslo.