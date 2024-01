Østerriksk domstol: Josef Fritzl kan løslates fra fengsel

Josef Fritzl, som er dømt for å ha holdt datteren fanget og voldtatt henne, kan løslates fra fengsel, har en østerriksk domstol avgjort.

Fritzl er i dag 88 år.

Løslatelsen skjer på vilkår. Fritzl sitter i et fengsel for psykisk syke, men vil nå flyttes til en vanlig fengselscelle. Det kan bane vei for en løslatelse, skriver Kronen Zeitung.

Fritzl-saken var en incestsak i Østerrike som ble avdekket i april 2008, da en 42 år gammel kvinne, Elisabeth Fritzl, fortalte til politiet at hun hadde blitt misbrukt av sin far, Josef Fritzl siden 1977, og holdt som fange siden 1984.

Fritzl hadde sperret henne inne i en liten, lydtett kjeller uten vinduer og med dårlig luft, under familiens hus og hage nær sentrum av byen Amstetten i delstaten Niederösterreich, og hun hadde ikke sett dagslys på 24 år.

Under fangenskapet hadde han voldtatt datteren utallige ganger, noe som førte til at hun fødte syv barn i kjelleren. Tre av barna hadde vært holdt som fanger i kjelleren hele livet og aldri sett dagslys.

Et tips i 2008 ledet til at Josef Fritzl ble arrestert. Den 42-årige Elisabeth hadde da presset sin far til et sykehusbesøk, hvor hun fortalte politiet om sitt fangenskap.

I 2009 ble Fritzl enstemmig kjent skyldig for drap, voldtekt, frihetsberøvelse, grov utpressing, incest og slaveri, og dømt til forvaring på livstid.