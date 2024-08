Østerrikes innenriksminister: Økt islamistisk terrorfare mot Europa

Østerrikes innenriksminister, Gerhard Karner, sier, etter avlysningen av Taylor Swifts konserter i landet at situasjonen var, og fortsatt er, svært alvorlig. Kerner sier at de fikk hjelp av internasjonale kontakter i etterforskningen av terrortruslene mot Swift-konsertene.

Onsdag ble en 17-åring og en 19-åring arrestert av Østerrikske sikkerhetsmyndigheter for å ha planlagt terrorangrep mot konsertene. En 15-åring er også arrestert. Den hovedmistenkte i saken har, ifølge politiet i landet, tilstått.

Sikkerhetsmyndighetene sier at det ikke er flere mistenkte i saken. De sier også at de ikke har informasjon om trusler mot fremtidige konserter.

Teroristenes planer skal ha vært å drepe personer i køen utenfor arenaen i Wien.

Kerner sier at faren for islamistisk terror i Europa har økt betraktelig etter at krigen mellom Hamas og Israel startet.