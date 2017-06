Oslo: To pågrepet etter to ran

To menn ble ranet i to ulike ran i Oslo sentrum natt til onsdag. Begge ble slått i ansiktet og frastjålet mobiltelefonen. Politiet har pågrepet to personer, mistenkt for begge ranene. Ranene skjedde på Grønland og ved Sentrum Scene, melder NTB.