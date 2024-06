Oslo: Skudd avfyrt i Storgata – en pågrepet

Politiet har flere patruljer i Storgata etter melding om at det er avfyrt et skudd på stedet. Politiet melder at det ikke har kommet informasjon om skadde.

– Like før klokka fem i natt fikk vi melding fra et vitne som befant seg i Storgata. Hun meldte om at hun hadde akkurat observert og hørt et skudd bli avfyrt i området Storgata, like ved Brugata, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet.

De sendte flere patruljer til stedet og fikk kontroll på en mann i begynnelsen av 30-årene som passa til den beskrivelsen hun ga.

– På vedkommende ble det funnet en revolver. Den er det tatt beslag i, sier Pedersen.

Mannen er pågrepet. Han er en kjenning av politiet.

Politiet vil gjerne komme i kontakt med vitner til hendelsen som skjedde utendørs.