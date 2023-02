Oslo: Kvinne til sykehus etter biluhell på Østre Aker vei

En bil havnet på taket i Østre Aker vei ved Høybråten, like etter avkjøringen fra E6.

Østre Aker vei ble sperret på stedet etter uhellet.

– Det er kun én bil involvert i uhellet og den ligger på taket, sa operasjonsleder Tore Solberg i Oslo-politiet til NRK ved 19.20-tiden.

Like etter meldte politiet at bilføreren kjøres til sykehus for behandling. Hun er våken og bevisst, tvitrer de.

Ved 19.45-tiden sier politiet til NRK at de foreløpig ikke vet noe om årsaken til det som skjedde. De er på stedet og snakker med vitner, mens trafikken nå går som normalt igjen.