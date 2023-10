Oslo politidistrikt har fått pulverbrev

Oslo politidistrikt har mottatt et brev som inneholder et ukjent pulver. Nødetatene er på stedet for å undersøke innholdet.

Fire personer ble eksponert for innholdet, men ingen av dem kjenner ubehag.

Operasjonsleder Guro Sandnes sier ambulanse er på stedet i tilfelle det skulle endre seg, som er et av tiltakene de iverksetter i slike situasjoner.

– Vi har sperret et område, og ivaretar og isolerer de som er eksponert, slik at de ikke kan eksponere andre. Det jobbes hardt med å finne ut hva dette er, og de vil dimitteres om det viser seg at det er ufarlig, sier Sandnes.

Brannvesenet og politiets bombegruppe er også på stedet, men politiet presiserer at det ikke er fare for publikum.