Oslo forlenger koronatiltak

Oslo forlenger koronatiltak til 18. juni. Det har byrådet bestemt. Det betyr at kommunen ikke går videre med trinn tre i gjenåpningsplanen denne uka.

— Den kontrollerte og forsiktige gjenåpninga av Oslo er vellykket. Det er vi veldig glade for, men de siste dagenes utbrudd viser at det skal lite til før bildet endrer seg. Nå ser vi høy smitte blant ungdommer og i bydeler der det til nå har vært relativ lav smitte. Derfor velger vi nå å gå varsomt fram, slik at Oslofolk kan fortsette å nyte nyvunnen frihet, opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.