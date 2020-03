Oslo Børs ned 4,4 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 4,4 prosent fredag. Oljeprisen falt også dramatisk, og lå på 46,8 dollar fatet fredag ettermiddag. Dette førte sammen med frykten for konsekvensene av koronaviruset til at man fikk en svak avslutning på uka for børsen.