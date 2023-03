Oslo Børs faller kraftig fra start

Bankuroen og fall i oljeprisen gjør at Oslo Børs faller kraftig etter åpning mandag. Eksperter mener uroen vil fortsette den nærmeste tiden. Etter 10 minutters handel har hovedindeksen falt med 2,3 prosent. Det skjer etter at det søndag kveld ble klart at sveitsiske storbanken UBS kjøper kriserammede Credit Suisse. Samtidig faller oljeprisen. Mandag morgen handles ett fat nordsjøolje for rundt 70 dollar etter å ha ligget på i overkant av 72 dollar da børsen stengte fredag.

Alle de største selskapene på hovedindeksen på Oslo Børs faller mandag morgen.

De ledende børsene i Europa faller også mandag. I eurosonen åpnet den tyske DAX-indeksen ned 1 prosent, for å ligge halvannen prosent i minus ved 9.30-tiden.

Den franske CAC 40-indeksen startet handelen med en nedgang på 0,8 prosent. Halvannen time senere var den ned 1,3 prosent.

(NTB)