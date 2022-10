Orkla økte driftsinntektene - men varsler prisøkninger

Dagligvaregiganten Orkla omsatte for 14,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2022. Dette er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det justerte driftsresultatet kom på 2,22 milliarder kroner.

Konsernsjef Nils K. Selte sier at det har vært et kvartal med god vekst, men sier også at Orklas matvarevirksomhet har blitt påvirket av høye kostnadsøkninger og varsler ytterligere prisøkninger.

– Dessverre må vi foreta ytterligere prisøkninger, samtidig som vi vil iverksette nye tiltak for å redusere vår kostnadsbase, sier Selte.

– Vi har gjennomført prisøkninger for å kompensere for økte kostnader for innsatsfaktorer, og vi ser nå at inflasjonen treffer bredt i hele våre verdikjeder – ikke bare gjennom økte råvarepriser.

– Vi forventer og planlegger med at dette vil fortsette fremover, sier Selte i kvartalsrapporten.