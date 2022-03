Ordfører: – Russerne har tatt over Kherson

Den strategisk viktige byen Kherson ved elven Dniepr sør i Ukraina, er under russisk kontroll, melder The New York Times. Det er ordføreren i byen, Igor Kolykhaev, som sier dette til avisen.

– Det er ingen ukrainsk hær her. Byen er omringet, sier han.

Kherson er den første store ukrainske byen som har havnet under russisk kontroll siden invasjonen startet i forrige uke.

Byen har rundt 300.000 innbyggere og ligger nærme Svartehavet, nordvest for Krim-halvøya.

Ifølge ordføreren gikk ti bevæpnede russiske offiserer inn i rådhuset i byen, inkludert kommadanten for styrkene som angrep byen. Kolykhaev sier at de informerte ham om at de planla en ny administrasjon av byen, lik den i separatistenklavene øst i landet.