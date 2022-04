Ordfører: – Butsja er russernes hevn for den ukrainske motstanden

Ordføreren i den ukrainske byen Butsja, Anatolij Fedoruk, sier at drapene på sivile i byen var en hevn for den ukrainske motstanden russiske soldater møtte, skriver NTB.

Fedoruk skal ha sagt det i et intevju med den italienske avisen Corriere della Sera i dag.

Et stort antall lik er funnet i byens gater etter at russiske styrker trakk seg ut i forrige uke. Bildene fra byen har ført til voldsomme internasjonale fordømmelser.

Ukrainske myndigheter anklager russiske soldater for alvorlige krigsforbrytelser. Russland avviser anklagene.