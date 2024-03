Ordfører i Ål: – Dette er dypt tragisk

Ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor, sier til NRK lørdag kveld at kommunen nå jobber for å ivareta lokalsamfunnet og de pårørende.

Fire personer ble tidligere funnet døde i en bolig i Ål kommune i Hallingdal.

– Alle kjenner alle her. Dette er dypt tragisk. Det er nok mange som kjenner at dette er veldig nært. Så det blir mye som skjer i dagene som kommer. Nå skal vi sørge for at folk blir ivaretatt, sier Vestenfor.

Politiet rykket ut til adressen på bakgrunn av en bekymringsmelding.

– Der fant vi fire personer, som alle ble erklært døde, sier Brit Fyksen, politistasjonssjef til NRK.

Det var et familiemedlem som varslet politiet. Alle de fire bodde på adressen.