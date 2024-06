Orderud-avgjerd kjem måndag

Gjenopptakingskommisjonen legg fram Orderud-avgjerd måndag.

I 2018 fekk gjenopptakingskommisjonen ei begjering om atterprøving av drapssaka. På måndag vil dei kunngjere om Orderud-saka skal behandlast på nytt av domstolen, skriv kommisjonen i ei pressemelding.

Per og Veronica Orderud har søkt om at trippeldrapssaka frå 1999 blir tatt opp att. Dei to blei dømde til 21 års fengsel for medverknad til overlagt drap på tre familiemedlemmar.