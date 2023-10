Optikerbransjen: Bekymret for kutt i brillestøtten til barn

Regjeringen går inn for å mer enn halvere brillestøtten til barn. Dette til tross for at flere politikere i Arbeiderpartiet nylig har kritisert den forrige regjeringen for kutt i ordningen.

Brillestøtten var budsjettert med 220 millioner kroner i 2023, og har på under et år blitt redusert med 140 millioner.

Konsekvensene av et slikt kutt bekymrer Optikerbransjen, skriver de en i pressemelding.

– Ukorrigerte synsproblemer som ikke avhjelpes med briller eller andre hjelpemidler, bidrar til at barn og unge faller utenfor både på skolen og i lek. Vi lever i en dyrtid hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å betale regningene. Med økende renter og stigende matpriser er det ikke budsjettkutt sårbare barnefamilier trenger. Mange familier kan dessverre være tvunget til å nedprioritere briller til barna, sier daglig leder i Optikerbransjen Tina Alvær.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier til NRK at alle som har rett til brillestøtte fortsatt skal få det.

– Alle som har rett til brillestøtte, får brillestøtte. Denne vil i tillegg prisjusteres neste år. Basert på hvor mange som har fått innvilget støtte til nå, anslår vi at ordningen vil koste 80 millioner neste år. Dersom flere søker, vil også bevilgningen øke, sier Brenna.

Hun forklarer at regjeringen gjeninnførte ordningen etter «Høyres urettferdige kutt».

– Nettopp fordi vi vil sørge for at barn og unge kan delta i lek og opplæring uten at synet skal begrense dem. Derfor håper jeg også alle familier som har behov for støtte, søker om det.