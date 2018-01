Oprah kan bli presidentkandidat

Oprah Winfrey vurderer å stille til presidentvalet i 2020, melder CNN, som siterer to nære venner av Winfrey. Den 63 år gamle talkshow-verten fekk i går mykje positiv merksemd for ein flammande tale under Golden Globe-utdelinga etter #MeToo-kampanjen.