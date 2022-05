Opposisjonen enige om regulering av dagligvarehandelen

Høyre, Venstre, SV, Frp, KrF, Rødt og MDG har kommet til enighet om regulering av dagligvarehandelen. Stortinget ber regjeringen om blant annet å vurdere å senke terskelen for når aktører i dagligvaremarkedet anses som dominerende.

– Norge er blant landene med de høyest prisene, det dårligste utvalget og de mest misfornøyde kundene, da må vi ta grep, sier SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes.

Stortinget ber om at arbeidet har høy prioritet i regjeringen.

– Det er mange årsaker til at konkurransen har vært for dårlig, men en av de viktigste er ulikhet i innkjøpspriser. Situasjonen slik den er nå gjør det vanskelig – nesten umulig – for utfordrere å etablere seg i den norske dagligvarerbransjen. Det går vi nå inn for å endre, sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) i næringskomiteen.