Opplever kontroll på virusutbrudd

Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan sier til NRK de opplever å ha kontroll på smittesporingen etter virusutbruddet i kommunen.

– Vi er opptatt av TISK-strategien, som vi har jobbet med hele tiden. Det er det som gjør at vi nå, tross alt, kan begrense dette til Langhus bo- og servicesenter og det som er i kjølvannet rundt senteret. I den grad man kan ha kontroll på et virus, så har vi gjort det vi kan for å begrense spredning med TISK-strategien, sier Opan.

Det er 17 bekreftede tilfeller av det muterte viruset i Nordre Follo. I løpet av mandagen skal rundt 300 prøver analyseres for det muterte viruset.