Oppjusterer prisveksten

Teknisk beregningsutvalg meiner prisveksten for 2022 vil ligge på 3,3 prosent. For tre veker sidan meinte dei veksten ville vere 2,6 prosent, men sa at det var knytt stor uvisse til dette. Det er særleg auka prisar på energi som driv prisane opp. I årets lønnsoppgjer er auka handlekraft eitt av krava frå arbeidstakarorganisasjonane.

– Vårt krav i dette oppgjeret er å styrke kjøpekrafta til medlemmane våre. Det vil seie at lønna må auke meir enn prisveksten., seier leiar Jørn Eggum i Fellesforbundet.