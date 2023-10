Oppfordrer til å slette video av død person

Politiet oppfordrer folk til å slette videoopptak av et dødsfall i Herøy kommune i Møre og Romsdal. – Det handler om medfølelse og respekt, sier politiet.

En mann ble funnet død på åpen gate i Herøy lørdag. I ettertid har politiet blitt gjort oppmerksom på at flere har tatt videoopptak av hendelsen.

Nå ber de vedkommende slette videoene av hensyn til de pårørende.

– Dette er allerede en svært tung tid for de pårørende. De burde ikke trenge å bekymre seg for om det er videoer i omløp av deres nærmeste i en så sårbar situasjon. Av hensyn til de pårørende oppfordrer vi de som har filmet hendelsen, til å slette videoen. Det handler om medfølelse og respekt, både for personer i sorg og for den avdøde, sier politistasjonssjef Janne Garnes Nilsen ved Herøy og Sande politistasjon.

(NTB)