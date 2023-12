Oppdatert flomvarsel for Vestland, Rogaland og deler av Agder – betydelig fare

Varsom.no har oppgradert farevarselet for flom til oransje nivå for Vestland, Rogaland og deler av Agder. Oransje nivå betyr at det er betydelig fare for flom.

– Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av lørdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele, står det i farevarselet.

Befolkningen i områdene rådes til å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring, og flytte verdier fra utsatte områder som kjellere og biler.