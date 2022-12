Opner for fritidsfiske på pigghå

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt seg for å opna for direktefiske på piggå i fartøy under 15 meter, som fisker med konvensjonelle reiskap, skriv departementet i ei pressemelding.

Det har ikkje vore lov sidan 2010. Det er ikkje fastsett ei kvote for piggrå, og dermed kan det bli nødvendig med innstrammingar viss uttaket blir for høgt, opplyser departementet.