Omsetningen av norsk lokalmat øker, men volumet faller

Volumet i salg av lokalmat faller. Likevel øker omsetningen i bransjen.

– Forbrukere prioriterer lokal mat og drikke, selv om de kjøper noe mindre av det, sier direktør Nina Sundquist i Stiftelsen Norsk Mat til Nationen.

I Norge har det blitt omsatt lokal mat og drikke for 11,8 milliarder kroner i 2023. Det er en økning på 15,8 prosent fra året før, kommer det fram i en årlig rapport fra Stiftelsen Norsk Mat.

Til tross for økt omsetning, faller volumet av salg av lokalmat i butikk med 4,1 prosent fra i fjor. Det følger en fallende trend i salget av lokalmat fra 2021, som henger sammen med økte priser.

Selv om det ikke er positivt for bransjen at volumet faller, mener Sundquist at det er positive tegn i rapporten.

– Ut fra tallene må vi konkludere med at norske forbrukere fremdeles prioriterer lokal mat og drikke, selv om de kjøper noe mindre av det, sier hun.

(NTB)