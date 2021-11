Omikron i Sverige

Første tilfelle av omikronsmitte er oppdaget i Sverige.

Den smittede er en person som nylig har kommet tilbake til Sverige fra et opphold i Sør-Afrika, opplyser Folkhälsomyndigheten.

Den positive koronaprøven til personen ble tatt for litt over en uke siden, og at det var snakk om omikronsmitte ble bekreftet mandag klokken 16.