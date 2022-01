Omikron dominerer i Norge

Omikronvarianten dominerer i Norge, skriver FHI i en pressemelding. I uke 52 utgjorde varianten 65,4 prosent av alle smittetilfellene som ble screenet eller sekvensert, skriver FHI.

– Tallene viser en liten økning av omikronvarianten gjennom julen, men det er vanskelig å vite hvorvidt disse tallene gjenspeiler den faktiske situasjonen de siste par ukene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i meldingen.

Samtidig sier Vold at det har vært mindre testing enn ellers i julen, og at FHI vil få et riktigere bilde av smitteutviklingen når hverdagen er i gang.

Agder er det eneste fylket i Norge der varianten ikke dominerer. Størst er andelen i Viken – der er 73,6 prosent av tilfellene som er screenet eller sekvensert omikron.