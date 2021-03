Oljeprisen over 71 dollar

Prisen på nordsjøolje steg 2,5 prosent mandag som følge av et missilangrepet mot oljelager i Saudi-Arabia og tro på økt etterspørsel. Et fat nordsjøolje omsettes nå for 71,1 dollar fatet. Det er den høyeste oljeprisen på nesten to år, siden mai 2019.