Oljepengebruken øker til 419 milliarder

Det viser revidert nasjonalbudsjett. Oljepengebruken var lagt opp til å være 410 milliarder da statsbudsjettet for 2024 ble lagt fram i fjor høst.

Revidert budsjett er et forslag til pengebruken i år, og trenger støtte fra et flertall i Stortinget.